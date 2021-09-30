Путешествия
 
Последние новости
Россиянам рассказали о единовременной выплате части пенсионных накоплений
Оценена способность нового президента Эстонии наладить отношения с Россией
Раскрыт уровень госдолга Китая
ФСБ обнаружила склад с контрабандной рыбой и икрой в Москве 
Мужчина просидел в тюрьме 40 лет за ограбление с водяным пистолетом
Samsung поборется с глобальной проблемой
На Украине рассказали о «наглости» Венгрии из-за контракта по газу с Россией
Птицу «Господь Бог-дятел» решили объявить вымершей
Эрдоган объяснил покупку у России комплексов ПВО С-400
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка побывала в Будапеште и назвала его «райским» городом

Россиянка отдохнула в Будапеште и рассказала об отсутствии антиковидных ограничений
Перейти в «Мою Ленту»
Виды Будапешта
Виды Будапешта
Фото: Timi Keszthelyi / Pexels

Россиянка побывала в Будапеште и рассказала об особенностях отдыха в Европе в период пандемии. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка назвала столицу Венгрии «райским и солнечным городом», где почти отсутствуют антиковидные ограничения, а у путешественников не требуют обязательного ношения защитных масок.

Как Россия пережила кризис 2008 года и влюбилась в хипстеров
Читать

«Город ожил! Туристов очень много: немцы, англичане, итальянцы, русские! Как же мы скучали по этой многонациональной кутерьме!» — описала она происходящее.

Кроме того, автор статьи перечислила свои затраты на поездку. Перелет обошелся в 29 тысяч рублей на одного, аренда квартиры в центре города на неделю — в 30 тысяч рублей, изготовление визы — в 15 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в расходы на изготовление въездных документов входит визит в Казань на один день из-за нехватки свободных слотов в визовых центрах.

Туристка добавила, что для «жизни на широкую ногу» в Будапеште необходимо около 100 евро в день (примерно 8,5 тысячи рублей).

Также она порекомендовала посетить купальни Сечени с термальными источниками под открытым небом — входной билет стоит 1400 рублей. «Потрясающее место, и быть там нужно обязательно всем! Всюду мозаичные рисунки и статуи, очень красиво», — отметила россиянка.

Ранее в июле власти Венгрии разрешили въезд для привитых российских туристов с 27 июля. Вакцинированные путешественники смогут посетить страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию. Позже Венгрия одобрила въезд непривитых россиян с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка рассказала об отдыхе в европейской стране без ограничений для туристов
Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Венгрию
Популярная европейская страна упростила въезд для непривитых россиян
Венгрия разрешила въезд привитым туристам
Путешествия
Путешествия00:01 4 июня

«Куда ты летишь, тебя же сожрут!»

Как поездка на крошечный французский остров навсегда изменила жизнь россиянки
12:4625 сентября

Альпинист оценил действия гидов во время смертельного происшествия на Эльбрусе

12:4525 сентября

Российский аэропорт оцепили из-за подозрительного устройства

20:5024 сентября

Американец раскрыл способ правильно собрать чемодан и вызвал удивление в сети

Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
20:3524 сентября

Россияне массово захотели уехать на Новый год в одну пляжную страну

19:5824 сентября

Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию

19:1924 сентября

Эксперт по выживанию раскрыл «фатальную» ошибку погибших на Эльбрусе россиян

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
18:1224 сентября

Перечислены уловки для обмана норм провоза ручной клади в самолете

17:2824 сентября

Российский самолет столкнулся с орлами при взлете и попал на видео

17:1924 сентября

В России оценили возможность открытия Италии для туристов

Россия
Стал известен новый формат школьных проверочных работ после поручения Путина
Московские врачи получат дополнительные выплаты
Власти Москвы оценили необходимость новых мер по коронавирусу
«Врачи не верили, что выживу»
Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
СЖР назвал блокировку YouTube-каналов RT актом политической цензуры
«Каждый раз говорят через губу»
Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
Все материалы
Мир
В МИД России оценили домыслы о «гаванском синдроме» у дипломатов США в Берлине
Дефицит демократии.
В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
В МИД России призвали Чехию не политизировать дело Франчетти в угоду Киеву
«Меркель оставляет после себя бедлам»
В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
Ким Чен Ын отсутствовал на открытии сессии парламента Северной Кореи
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»
Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
В МИД указали на дискриминационные вакцинные ограничения на сессии ПАСЕ
Все материалы
Бывший СССР
Появилось видео с места проведения спецоперации КГБ Белоруссии в Минске
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Подтверждена правомерность применения оружия сотрудником КГБ в ходе спецоперации
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Родственники застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии прокомментировали инцидент
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
На Украине назвали «поимевшего» страну больше всех западного партнера
Все материалы
Экономика
Курс евро упал
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Контракт Венгрии и России поставил под угрозу газовую систему Украины
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Сбер провел сессию по финансированию климатической повестки
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка из ревности убила мужа ножом
Александр Зобенков«Они ворвались с дубинками и стали бить»
Россиянин убил трех человек, защищая семью. Почему суд признал его невиновным?
Виновный в крушении вертолета «Ночной охотник» полковник получил тюремный срок
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ахмед Шалинский«Запустивший руку в общак — не жилец»
Главный чеченский вор в законе растратил деньги мафии. Что его ждет?
Организатора восхождения на Эльбрус арестовали после гибели пяти человек
«Без работы у зэков срывает крышу»
Как маньяки, террористы и криминальные авторитеты зарабатывают в российских колониях
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта загадка следов животных в австралийских кварцитах
В Samsung придумали способ копировать человеческий мозг.
Как искусственный интеллект изменит технологии будущего?
Украина сорвала программу по замене советских внедорожников
Партнерский материал
Рассеянный склероз.
Что общего с забывчивостью?
В США оценили российскую «Царь-пушку»
В Китае создали дрон с суточной автономностью
Советская контратака в деревне, Западный фронт, октябрь 1941 года«Катастрофы можно было избежать»
Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Татьяна Лазарева призналась в длительном приеме антидепрессантов
Бог из машины.
В прокат выходит фильм «Титан» о забеременевшей от автомобиля убийце. Почему он победил в Каннах?
Одна из самых известных в мире картин оказалась подделкой
«Люди не понимали, что происходит»
Как Россия столкнулась с кризисом 2008 года, влюбилась в хипстеров и новый рэп
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»
Иван Денисович меняет профессию.
В России сняли фильм по легендарной повести Солженицына. Почему его нужно смотреть?
Солистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга на репетиции
Все материалы
Интернет и СМИ
В Кремле прокомментировали блокировку каналов RT на YouTube
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
В Белоруссии заблокировали «Комсомольскую правду»
«Афиша» перезапустила YouTube-канал роликом к 50-летию Дельфина
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
В России пригрозили заблокировать YouTube за удаление каналов RT
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
107-летняя женщина назвала секрет долголетия
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Пара женилась, развелась и вновь женилась ради спасения отношений
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.
Как их дерзкий план превратился в комедию?
Мужчина зашел в газетный киоск и разбогател на 10 миллионов рублей
Немецкий криминальный сериал «4 квартала» о ливанской мафии в БерлинеСемья обокрала музей на миллиард евро.
Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
38-летний отец четырех детей отказался от прививки и умер от COVID-19
Все материалы
Jeep представил новый Grand Cherokee
Восемь необычных внедорожников, о которых вы могли не знать
Они были до Urus и Bentayga
Первый электрический Rolls-Royce получил имя Spectre
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
Volkswagen раскрыл российские цены обновленного Teramont
Докопаться до запятой: первый тест нового Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla
Российские дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили в октябре
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
В Брянске пройдет турфестиваль «Под облаками»
Показ фильма российского режиссера Киры Коваленко пройдет в Новосибирске
Все материалы