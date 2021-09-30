Россиянка побывала в Будапеште и назвала его «райским» городом

Россиянка отдохнула в Будапеште и рассказала об отсутствии антиковидных ограничений

Россиянка побывала в Будапеште и рассказала об особенностях отдыха в Европе в период пандемии. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка назвала столицу Венгрии «райским и солнечным городом», где почти отсутствуют антиковидные ограничения, а у путешественников не требуют обязательного ношения защитных масок.

«Город ожил! Туристов очень много: немцы, англичане, итальянцы, русские! Как же мы скучали по этой многонациональной кутерьме!» — описала она происходящее.

Кроме того, автор статьи перечислила свои затраты на поездку. Перелет обошелся в 29 тысяч рублей на одного, аренда квартиры в центре города на неделю — в 30 тысяч рублей, изготовление визы — в 15 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в расходы на изготовление въездных документов входит визит в Казань на один день из-за нехватки свободных слотов в визовых центрах.

Туристка добавила, что для «жизни на широкую ногу» в Будапеште необходимо около 100 евро в день (примерно 8,5 тысячи рублей).

Также она порекомендовала посетить купальни Сечени с термальными источниками под открытым небом — входной билет стоит 1400 рублей. «Потрясающее место, и быть там нужно обязательно всем! Всюду мозаичные рисунки и статуи, очень красиво», — отметила россиянка.

Ранее в июле власти Венгрии разрешили въезд для привитых российских туристов с 27 июля. Вакцинированные путешественники смогут посетить страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию. Позже Венгрия одобрила въезд непривитых россиян с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.