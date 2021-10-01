Россиян предупредили о росте ставок по кредитам

«Известия»: за год средняя ставка по потребительским кредитам выросла почти на 2,5 пункта

За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года выросла почти на 2,5 пункта, предупредили «Известия», ссылаясь на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Отмечается, что в сентябре 2020-го ставка составляла 10,1 процента, а в сентябре 2021-го — 12,4 процента. При этом средняя максимальная ставка по потребзайму достигла 17,4 процента.

При этом опрошенные изданием эксперты предрекли концу 2021 года рост ставок по кредитам на 14,5-22 процента в зависимости от вида займа. Однако в крупнейших банках отметили снижение размера средних ставок по кредиту или их сохранение. С этим согласились в УБРиР, ДОМ.РФ, МКБ и Газпромбанке.

Как заявил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, рост ставок будет не столь стремительным. Он объяснил, что финорганизации постараются компенсировать поддержание их уровня на комфортных значениях увеличением стоимости дополнительных услуг и комиссий, уплачиваемых при выдаче кредита. «На фоне ужесточения ЦБ регуляторных мер, а также до ожидаемого в 2022-м количественного ограничения кредитования банки будут стараться по максимуму нарастить выдачи необеспеченных займов, предлагая потребителям различные акции, особенно в канун Нового года», ― заверил он.

Ранее консультант Ольга Трофименко раскрыла способы выбрать банки для займов под самые низкие проценты. В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего. По ее словам, там ставка по кредиту может оказаться на пять-семь процентов ниже среднерыночной.

