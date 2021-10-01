Россиян предупредили о росте ставок по кредитам

За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года выросла почти на 2,5 пункта, предупредили «Известия», ссылаясь на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».
Отмечается, что в сентябре 2020-го ставка составляла 10,1 процента, а в сентябре 2021-го — 12,4 процента. При этом средняя максимальная ставка по потребзайму достигла 17,4 процента.
При этом опрошенные изданием эксперты предрекли концу 2021 года рост ставок по кредитам на 14,5-22 процента в зависимости от вида займа. Однако в крупнейших банках отметили снижение размера средних ставок по кредиту или их сохранение. С этим согласились в УБРиР, ДОМ.РФ, МКБ и Газпромбанке.
Как заявил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, рост ставок будет не столь стремительным. Он объяснил, что финорганизации постараются компенсировать поддержание их уровня на комфортных значениях увеличением стоимости дополнительных услуг и комиссий, уплачиваемых при выдаче кредита. «На фоне ужесточения ЦБ регуляторных мер, а также до ожидаемого в 2022-м количественного ограничения кредитования банки будут стараться по максимуму нарастить выдачи необеспеченных займов, предлагая потребителям различные акции, особенно в канун Нового года», ― заверил он.
Ранее консультант Ольга Трофименко раскрыла способы выбрать банки для займов под самые низкие проценты. В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего. По ее словам, там ставка по кредиту может оказаться на пять-семь процентов ниже среднерыночной.