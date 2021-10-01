В популярном развлечении увидели опасность для экологии

Международная группа ученых заявила о необходимости пристального надзора за индустрией круизных лайнеров, увидев в ней опасность для планеты. Экологи посоветовали правительствам регулировать работу судов на законодательном уровне для защиты окружающей среды и здоровья людей, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Группа ученых из Испании, Хорватии и Великобритании заявила, что популярное развлечение представляет опасность для окружающей среды, так как отрасль производит большой объем углеродных выбросов. Одно судно загрязняет атмосферу больше, чем 12 тысяч легковых автомобилей. Кроме того, работа лайнеров приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы.

Ученые приводят и другие показатели. Например, за семь дней круиза лайнер может произвести такой же объем углекислого газа, как среднестатистический житель Европы за целый год. Ученые подчеркивают, что доля загрязнений, за которые ответственна эта индустрия в Средиземноморье, составляет десятую часть от всех выбросов судов в Мировом океане.

Важно учесть и влияние отрасли на здоровье людей, говорят ученые. Ежегодно лайнеры выбрасывают 56 литров опасных химических отходов. С этим связана смерть от 40 до 100 тысяч британцев в год. Особо уязвимо население крупных портовых городов, таких как Саутгемптон, Гримсби и Ливерпуль. Некоторые государства уже приняли к сведению советы экологов. Этим летом власти Италии запретили круизным судам заходить в Венецианскую лагуну, чтобы защитить экосистему и историческое наследие города.

Углеродные выбросы, производимые промышленностью и другими отраслями, ускоряют глобальное потепление. Чтобы избежать климатической катастрофы, которая отразится на всех сферах жизни людей, миру необходимо срочно сократить объемы загрязнений. Однако их уровень настолько велик, что представители ООН и Великобритании в частном порядке уже признались, что главная цель Парижского соглашения по климату — сдерживание роста глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию до конца столетия — почти невыполнима.