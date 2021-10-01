Украинский военный погиб в Донбассе

Штаб ООС сообщил о гибели украинского военнослужащего в Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе 30 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один — огнестрельное ранение», — цитирует агентство сообщение пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

Пострадавший военный был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Киев утверждает, что за сутки противник 13 раз нарушил перемирие, дважды применив запрещенное минскими договоренностями оружие.

Между тем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинская армия 1 октября обстреляла поселок Минеральное возле Ясиноватой. Со стороны Авдеевки было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров.

Информация о пострадавших и разрушениях на момент публикации материала не поступала, передает «Донецкое агентство новостей».

27 сентября Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) сообщили о гибели своих бойцов.