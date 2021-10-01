Россиянам рассказали о главных трендах цветочных букетов в 2021 году

«Флорист.ру»: в 2021 году во флористике самым востребованным стал экостиль

Специалисты рассказали россиянам о главных летне-осенних трендах во флористике в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Флорист.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным экспертов, самым востребованным в текущем году стал экостиль в цветочных букетах — его суть заключается в замене пластиковых оберток на натуральные материалы и, как следствие, сокращении загрязнения окружающей среды.

Вдобавок некоторые флористы начали отказываться от оазиса, специальной губки, обеспечивающей готовые букеты достаточным количеством влаги: для этих целей все чаще используется кензан — щетка с железными зубьями, позволяющая создать икебаны и объемные композиции с применением любой плоской посуды или поверхности.

Кроме того, изменился и внешний вид композиций — на смену многослойности пришла простота и естественность. «Букеты выглядят так, будто их только что собрали с поля, а упаковка уступила место незамысловатой бечевке или ленте», — говорится в тексте.

При этом более популярными среди покупателей стали композиции сдержанных тонов: «нежно-наивные» (например, ромашки с голубой нигеллой) и «активно яркие» (подсолнух в сочетании с ромашкой и сочной зеленью).

29 августа сообщалось, что цены на букеты к 1 сентября в России останутся на уровне прошлогодних и составят около 1100-1200 рублей, несмотря на подорожание цветов на 30 процентов.