Премьер Венгрии раскрыл степень равнодушия к украинцам в договоре с «Газпромом»

Премьер Венгрии Орбан: мы не можем учитывать мнение украинцев о транзите газа из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал подписание договора о транзите газа в обход Украины, заключенный между российским «Газпромом» и Будапештом. Его цитирует Reuters.

Фактически политик раскрыл, насколько высокой была степень его равнодушия к мнению украинцев по этому вопросу. По словам Орбана, он и не собирался реагировать на возражения Киева и учитывать воззрения украинцев.

«Мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев... Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими», — пояснил премьер в заявлении, процитированном РБК.

В конце сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход территории Украины. 1 октября решение вступило в силу, и компания прекратила транзит через территорию Украины. Вместо этого будут задействованы мощности Сербии и Австрии. Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров в год.

После этого власти Украины и руководство ОГТС, отвечающего за транзит российского газа через территорию страны, заявили, что контракт угрожает энергетической безопасности Киева и национальной газотранспортной системе.