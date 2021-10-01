Россиянам снизили ставку по ипотеке до сдачи дома

С 1 октября 2021 года банк «Дом.рф» предлагает новые условия по одному из типов кредитования на жилье. Ставку по программе «Семейная ипотека» при покупке квартиры на этапе строительства дома снизили до 2,9 процента, пояснила пресс-служба банка.

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Пониженная ставка на кредит для заемщиков будет действовать до сдачи жилья в эксплуатацию, после ввода объекта и передачи собственникам ключей людям придется платить по ипотеке уже 4,9 процента годовых. «Оформить кредит на указанных условиях россияне смогут при поддержке проектного финансирования от банка», — уточнили в организации. К программе присоединились 107 девелоперов в 40 регионах России.

Директор розничных продуктов «Дом.рф» Евгений Шитиков добавил, что россияне уже оформили семейную ипотеку на сумму более 36 миллиардов рублей. С января 2021 года банк выдал 2,6 тысячи кредитов на приобретение жилья.

Ранее Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,4 процентных пункта. Кредитная организация откорректировала жилищные программы для заемщиков вслед за другими крупнейшими банками страны.

