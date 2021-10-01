Названы города России с самым стремительным ростом цен на жилье

Аналитики консалтинговой группы SRG составили рейтинг российских городов по росту цен на вторичное жилье по итогам сентября. Самым стремительным подорожанием за третий квартал 2021 года отличились квартиры в Сочи, где цена одного квадратного метра недвижимости подскочила на 17,5 процента, достигнув 183 тысяч рублей, назвали статистические данные в РБК.

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В пятерке городов наиболее сильным ростом цен на жилплощадь отметились Краснодар (плюс 14,3 процента за «квадрат» до 72,76 тысячи рублей), Севастополь (плюс 8,89 процента до 117,6 тысячи рублей), Казань (плюс 7,01 процента до 101,2 тысячи рублей) и Калининград с подорожанием одного квадратного метра на 5,91 процента до 78,8 тысячи рублей, пояснили в SRG. Москва заняла лишь 21 из 50 строчек рейтинга. Динамика цен на жилье в столице положительная, но прирост составил 3,9 процента (до 265,69 тысячи рублей за «квадрат»).

Москву также обогнали по росту цен на квартиры Рязань, Владивосток, Махачкала. Санкт-Петербург расположился на 24 позиции в списке с показателем прироста стоимости жилья 3,67 процента, до 158,15 тысячи рублей за квадратный метр. Почти не изменилось в стоимости жилье в Кирове (плюс 0,75 процента, до 46,8 тысячи рублей).

Ранее специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» составили рейтинг территорий Подмосковья по самым бюджетным квартирам в новостройках. Эксперты отметили, что за последний год сильнее всего подешевело жилье в Егорьевском (на 32 процента, до двух миллионов рублей) и Волоколамском (на 17 процентов, до 2,1 миллиона рублей) направлениях от столицы.