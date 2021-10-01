Пролет горящего самолета над российским городом объяснили

Пролет «горящего» самолета в небе над Мурманском объяснили уточнением маршрута авиации. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что самолет Ил-38, который был ошибочно принят жителями российского города за терпящий бедствие борт, выполнял рекогносцировочный полет для уточнения возможного маршрута демонстрационного пролета авиации ко дню празднования 105-летия Мурманска.

Так, ранее в пятницу, 1 октября, в социальных сетях появились фотографии «горящего» самолета, который пролетал в небе над Мурманском на низкой высоте.

Ранее в сентябре российский самолет столкнулся с орлами при взлете и попал на видео. Инцидент произошел на Кубе. На размещенных в сети кадрах видно, как под крылом лайнера раз в несколько секунд вспыхивает пламя, после чего от воздушного судна отлетает туша птицы.