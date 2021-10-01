Суд ликвидировал «Союз белорусских писателей»

Верховный суд Белоруссии ликвидировал общественное объединение «Союз белорусских писателей». Об этом сообщается в Telegram-аккаунте организации.

Там говорится, что таким образом суд удовлетворил иск министерства юстиции. Гражданское дело о ликвидации объединения возбудили летом 2020 года.

«Союз белорусских писателей» был основан в 1943 году. Он является старейшей творческой организацией Белоруссии. В разное время в его деятельности принимали участие такие поэты и писатели, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, Иван Шамякин, Иван Мележ и Кондрат Крапива. В настоящее время в составе организации 450 участников, включая Светлану Алексиевич.

Летом стало известно, что в Белоруссии произведения Алексиевич, Владимира Набокова и Александра Солженицына исключили из школьной программы по русской литературе для 11 класса. Речь идет в том числе о таких книгах, как «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Проза. Человек и война».