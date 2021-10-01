Более сотни испражняющихся женщин тайно сняли на видео на фестивале в Испании

На фестивале в городе Сан-Сибрао в Испании неизвестный установил скрытые камеры, с помощью которых тайно снял на видео более сотни испражняющихся женщин. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что женщины справляли нужду на улице, так как на фестивале отсутствовали необходимые санитарные удобства. Впоследствии злоумышленник опубликовал ролики на порносайтах. На видео присутствовали в том числе несовершеннолетние девушки.

По информации издания, испанский суд отклонил дело, возбужденное по факту инцидента с видеосъемкой, так как записи были сделаны в публичном месте. Судья заявил, что подобные действия нельзя расценивать как преступление против частной жизни и преследовать уголовно. По его словам, учитывая, что женщины мочились на улице, их «мог увидеть любой проходящий мимо человек».

Первоначальное решение суда спровоцировало массовые протесты в испанском городе Луго. Пострадавшие и правозащитники подали апелляцию на приказ о прекращении разбирательства. Министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро подчеркнула, что подобные действия можно приравнять к сексуальному насилию. «Женщина на улице или в общественном месте по-прежнему имеет право на неприкосновенность частной жизни», — подчеркнула она.

В апреле сообщалось, что в Индии женщина пожаловалась мужу, что ее изнасиловали его друзья, но он не поверил и избил ее. Двое мужчин угостили жену своего друга напитком, в который подмешали седативное средство. Когда она потеряла сознание, они по очереди изнасиловали ее и сняли это на фото и видео.