В Роспотребнадзоре сообщили об особенностях вакцинации пожилых людей

В Роспотребнадзоре сообщили, что пожилые люди переносят вакцинацию без побочных эффектов

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По словам представителей ведомства, ответ организма на прививку у людей пожилого возраста более мягкий благодаря особенностям иммунной системы. При этом вакцинироваться им необходимо, так как они составляют основную группу риска.

«Люди пожилого возраста — в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», — говорится в сообщении.

Ранее группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирусная инфекция неожиданно сменила первые симптомы. По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, пациенты не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ. Многие пациенты также жалуются на потерю слуха и головокружение. По мнению специалиста, это связано с тем, что коронавирус поражает центральную нервную систему.