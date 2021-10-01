Зои Кравиц снялась топлес для модного журнала и удивила фанатов

Популярная американская актриса и модель Зои Кравиц приняла участие в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Another Magazine и удивила фанатов. Соответствующие фото появились на странице издания в Instagram.

32-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом кадре она позирует возле стены в оранжевой меховой шубе на голое тело, а на втором — топлес в серебристых мини-шортах, держа в руках белый топ, который прикрывает ее грудь.

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На другом фото, которое опубликовал в своем Instagram американский модный фотограф Кольер Шорр, актриса запечатлена в красном боди и высоких черных ботфортах. Кравиц также запечатлели топлес в белых джинсах в момент, когда она надевала майку такого же цвета.

Пользователи сети оценили внешний вид звезды в комментариях под постами. «Сногсшибательна», «Она прекрасна», «Мой любимый фотограф и моя любовь. Комбинация этих людей сделана в раю. Теперь я могу покоиться с миром», «Я просто ахнула», «Невероятная», — восхищались они.

В сентябре Зои Кравиц появилась на балу Met Gala в откровенном наряде. Ее запечатлели на красной ковровой дорожке в платье-кольчуге Yves Saint Laurent, состоящем из звеньев с монограммами логотипа бренда. Свой наряд она дополнила трусами, расшитыми кристаллами.