Меган Фокс и Кортни Кардашьян снялись топлес в рекламе нижнего белья

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс и самая старшая сестра в семье Кардашьян, телезвезда и предпринимательница Кортни, снялись в откровенной фотосессии топлес. Соответствующие кадры появились на странице марки в Instgaram.

Знаменитости стали героинями рекламной кампании новой коллекции бренда нижнего белья Skims, который принадлежит Ким Кардашьян. На одном из фото модели позируют в похожих черных комплектах, стоя вплотную друг к другу боком к камере. На другом снимке 35-летняя Фокс и 42-летняя Кардашьян сидят друг напротив друга в белье белого цвета. На третьем снимке они запечатлены топлес в черных трусах на высокой посадке.

Пользователи сети оценили совместную съемку звезд и принялись выражать свое восхищение в комментариях под публикациями. «Вау, это новый уровень!», «Боже мой! Неожиданный и гениальный выбор моделей!», «Это чертовски красиво», «Самые горячие!», «У меня отвисла челюсть», «Невероятный дуэт», — высказывались поклонники бренда.

Ранее в сентябре Меган Фокс появилась на премии MTV в прозрачном платье. Актриса вышла в свет в блестящих трусах-стрингах и платье длины макси люксового бренда Mugler, которое полностью оголяло ее тело. Ее образ дополнили серебристые босоножки на высоком каблуке.