В США заявили о закате Европы

Европа уходит в прошлое и движется к своему закату, считает американский политик Патрик Бьюкенен. Об этом он заявил в своей статье для The American Conservative.

По его словам, сегодня будущее принадлежит Азии, поскольку именно там располагаются самые густонаселенные страны и крупнейшие мировые экономики.

В то же время в Европе накопилось множество проблем, включая выход из объединения Великобритании и общую отдаленность между странами. Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и даже Сардинии от Италии. Польша и Венгрия конфликтуют с Брюсселем из-за несогласия с реформами в ЕС, а страны на юге больше всего переживают из-за наплыва мигрантов, подытожил Бьюкенен.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что единственный способ остановить вымирание Европы — это увеличение рождаемости среди коренного населения. Премьер назвал такой способ решения проблемы более приемлемым, чем ставка на прибывающих в европейские государства мигрантов. «Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, совсем наоборот», — отметил политик.