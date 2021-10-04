Выявлены опасные последствия высокого кровяного давления

Люди, у которых в молодом возрасте было устойчиво высокое кровяное давление, имеют меньший размер мозга. Также у них выше опасность развития деменции. К таким выводам пришли исследователи из Австралии и Китая в статье, опубликованной в журнале Hypertension.

Ученые из Мельбурнского университета и Университета Сунь Ятсена сравнили сделанные в 2014-2019 годах снимки магнитной томографии двух групп участников UK Biobank по 11399 человек — с высоким артериальным давлением и без него, поделенных на три возрастные категории: до 35 лет, с 35 до 44 лет, и с 45 до 54 лет. Выяснилось, что у первых во всех возрастах как общий объем мозга, так и объем отдельных его регионов был меньше. Наибольшая потеря была связана с возрастной группой 35 лет.

Также исследователи выявили у людей с гипертензией и без нее — на этот раз для групп в 124 тысячи человек — риск развития слабоумия на протяжении 12 лет. Всего было диагностировано 4624 случая деменции. У участников исследования с высоким кровяным давлением риск ее развития впоследствии был выше на 61 процентов. Риск сосудистой деменции у таких людей в возрасте от 35 до 44 лет возрастал на 69 процентов. При этом риск развития болезни Альцгеймера не зависел от возраста участника.

