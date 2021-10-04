Охрана бизнесмена на Bentley избила водителя «Газели» и умчалась по обочине

Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley подрезали «Газель» и избили ее водителя

Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley подрезали водителя микроавтобуса «Газель», после чего избили его. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в районе поселка Индустриальный. Бизнесмен на Bentley и его охрана на Mercedes попытались вклиниться с обочины между стоящими в пробке машинами и подрезали водителя «Газели». После этого охранники вышли из Mercedes, подошли к микроавтобусу, открыли дверь и несколько раз ударили водителя. После происшествия они умчались дальше по обочине.

По данным Telegram-канала, пострадавший утверждает, что охранники во время избиения стреляли в воздух. Водитель снял побои и обратился в правоохранительные органы.

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