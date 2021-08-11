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Охранники российского бара избили компанию отдыхающих из-за внешнего вида

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Иван Ерохин
Иван Ерохин
Фото: @wow_knopa
Россиян избили охранники бара в Липецке из-за внешнего вида одного из посетителей

Охранники бара в Липецке избили компанию посетителей, так как их не устроил внешний вид одного из них. Сестра пострадавшего рассказала, что его супруга попросила жалобную книгу, из-за чего и произошел конфликт. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

Инцидент произошел в баре «Трибуна». После того как женщина сообщила, что хочет написать жалобу, охранники начали ее бить и толкать.

«Они ее окружили, я, получается, остался сзади со спины. Я особо не мог понять, что они там с ней делают. Она начала кричать… Там уже просто массированные удары пошли с двух сторон, я сразу потерял сознание, когда уже пришел в себя, я видел, что у меня непрерывно текла кровь из носа, все лицо болело», — рассказал телеканалу НТВ заступившийся за жену мужчина.

Затем охранники начали без разбора избивать всю компанию, в том числе женщин. Уточняется, что после драки сотрудники бара избавились от всех следов и улик. Они удалили записи с камер наблюдения, а также рассказали, что посетитель сам споткнулся и «десять раз упал об асфальт».

Ранее охранник московского торгового центра «Аэропорт» принял покупателя за вора и без причины избил его. Инцидент сняли на видео. На кадрах видно, что молодой человек стоит около витрины с духами в магазине, внезапно к нему подбегает охранник и бьет по лицу.

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