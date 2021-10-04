В Минздраве назвали долю вакцинированных россиян старше 60 лет

Мурашко: в России от COVID-19 вакцинированы около 60 процентов россиян старше 60 лет

В России от коронавирусной инфекции вакцинированы около 60 процентов граждан старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60 процентов», — заявил он.

Ранее Мурашко назвал число полностью привитых от COVID-19 россиян. По его словам, двумя компонентами вакцины привито 40 миллионов человек, одним компонентом — более 49 миллионов. Министр отметил, что такого количества вакцинированных все равно недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Глава Минздрава отметил, что лица старше 60 лет являются категорией россиян с самой большой смертностью от COVID-19 — на них приходится 85 процентов всех летальных исходов.