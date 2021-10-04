Тимошенко рассказала об обмане украинцев

Тимошенко: тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказала об обмане украинцев.

По ее словам, тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче, что является «скандалом огромного масштаба». Ранее главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер перед своей отставкой заявил, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр. При этом в компании данную информацию опровергли, подчеркнув, что слова Ватерландера не соответствуют действительности.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

«Это интервью, которое дал иностранец [Отто Ватерландер], который был исполнительным директором НАК "Нафтогаз" — структуры, которая занимается всеми тарифами, поставками, сбором денег и прочее. Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну [за кубометр], это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?» — заявила Тимошенко.

Политик добавила, чьи годовая прибыль «Нафтогаза» составляет 76 миллиардов гривен, при этом медицинское обслуживание населения обходится стране в 126 миллиардов гривен ежегодно. «Это, считайте, 60 процентов от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК "Нафтогаз"», — сказала она.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. «Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится», — заявил он и пояснил, что сейчас украинские газовые хранилища наполовину пусты, и до конца года стране необходимо закачать еще примерно десять миллиардов кубометров.