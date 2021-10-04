Крупнейшие американские компании тайно выступили против плана Байдена

Ведущие международные корпорации США разработали скрытую стратегию противодействия масштабному экономическому законопроекту Байдена. Меры по предотвращению климатического кризиса, предложенные президентом США, предусматривают повышение налогов для предприятий, пишет The Guardian.

Влиятельные бизнес-объединения, в которые входят руководители Apple, Amazon, Microsoft, Disney, и многих других крупных американских компаний, намерены через лобби-группы тайно препятствовать утверждению климатического раздела нового плана экономики «всеми возможными способами», сообщает The Washington Post. По словам лоббистских организаций, ограничения, прописанные в законопроекте, неэффективны и вредны для рынка, однако открытое выступление против может повредить «зеленому» имиджу компаний. Корпорации заявляют, что готовы проводить самостоятельную политику по сокращению выбросов парниковых газов и созданию экологичного производства.

В случае принятия рассматриваемый проект станет крупнейшим климатическим законом за последние 10 лет. Он создаст систему поэтапного отказа от выбросов углекислого газа из электроэнергетической системы США, уменьшит субсидии на сгораемое топливо, обеспечит выплаты для поддержки безуглеродной ядерной энергетики и внедрения электромобилей.

Пакет всесторонних реформ, рассчитанный на 3,5 триллиона долларов, уже вызвал общественные дебаты и разногласия в Конгрессе США, в том числе среди членов Демократической партии, которую представляет президент.