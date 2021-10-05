В Афганистане возобновили выдачу паспортов

После продолжительного перерыва в столице и провинциях Афганистана возобновили выдачу паспортов гражданам. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы паспортного управления афганского Министерства внутренних дел (МВД) Алама Гуль Хаккани.

По информации издания, на данный момент около 25 тысяч паспортов готовы к выдаче. При этом за два месяца более 170 тысяч человек подали заявление на документы. Власти также призвали вернуться к выполнению своих обязанностей женщин, работавших в паспортных столах.

Приостановка выдачи паспортов произошла 15 августа, после захвата власти в республике боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Отмечается, что на новых документах будет указано прежнее название государства — Исламская Республика Афганистан.

Ранее стало известно, что из-за закрытия большинства медучреждений в афганских провинциях больницы в столице республики Кабуле оказались переполнены. При этом в столице также недостаточно врачей и медикаментов, а рост числа пациентов усугубляет проблему. По словам медиков, если ситуация не изменится, афганской системе здравоохранения грозит коллапс.