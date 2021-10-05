Системе здравоохранения Афганистана предрекли коллапс

Из-за закрытия большинства медучреждений в афганских провинциях больницы в столице республики Кабуле оказались переполнены. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на главврача одной из столичных больниц.

По информации издания, многие медцентры Афганистана прекратили свою работу из-за нехватки лекарств и персонала. Это привело к увеличению нагрузки на кабульские больницы. При этом в столице также недостаточно врачей и медикаментов, а рост числа пациентов усугубляет проблему.

По словам медиков, если ситуация не изменится, афганской системе здравоохранения грозит коллапс. Такое развитие событий предрекли и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты организации отметили, что на данный момент только 17 процентов медицинских учреждений Афганистана работают полноценно.

Ранее сообщалось, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме, поскольку представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не оплатили счета за ее поставки. Согласно заключенным контрактам, из-за невыплат поставщики в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Иране имеют право полностью отключить подачу электроэнергии.