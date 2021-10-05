Макрон назвал положение афганских женщин при талибах ужасным

Ситуация для женщин в Афганистане после его захвата боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ужасна. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции France Inter.

«Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, спорту, искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются», — отметил политик. Он подчеркнул, что международное сообщество и, в частности, Франция приложили максимум усилий, чтобы помочь женской части населения Афганистана и улучшить их положение.

По словам Макрона, пока талибы не гарантируют молодым девушкам доступ к образованию, Париж не признает их режим. Он назвал уважение прав и свобод афганских женщин и гендерное равенство в республике одними из основных условия для будущего признания власти «Талибана».

20 сентября сообщалось, что талибы приказали женщинам, занятым на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. При этом им обещали продолжить выплачивать зарплату. Афганские власти сохранили работу женщинам, которых нельзя заменить — например, работницам женских городских туалетов.