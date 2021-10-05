Двое россиян сгорели в запертой снаружи бане

В Татарстане 36-летний мужчина и 32-летняя женщина сгорели в запертой снаружи бане

В Зеленодольском районе Татарстана двое местных жителей сгорели в запертой снаружи бане. Об инциденте сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета России.

Тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины обнаружили в ночь на 5 октября. Во время осмотра места происшествия оперативники выяснили, что дверь бани была заблокирована ломом снаружи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»).

Ранее в Новосибирске в ходе празднования дня рождения в сауне погиб двухлетний сын российского бизнесмена. Ребенок упал в воду, его обнаружили уже в бессознательном состоянии.