Объяснена суть открытий нобелевских лауреатов в области физиологии и медицины

Эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет», руководитель лаборатории биофака МГУ Александр Каплан рассказал об открытии схожих механизмов нобелевскими лауреатами в области физиологии и медицины учеными Дэвидом Джулиусом и Ардемом Патапутяном и сути их исследований. Об этом пишут «Известия».

Руководитель лаборатории биофака МГУ, заявил, что открытие Джулиуса и Патапутяна является фундаментальным. По его словам, они «открыли всю цепочку от физического воздействия на кожу до появления ощущений, включая генетический аппарат». Каплан отметил, что Джулиус проводил работу с температурными воздействиями, а Патапутян — с прикосновениями, в результате ученые открыли примерно схожие механизмы, поэтому и получили Нобелевскую премию вместе.

Каплан также объяснил, к чему открытие может привести на практике. Он считает, что оно «поможет лучше понять причины сенсорных расстройств, найти пути их коррекции». А также, по его словам, возможно, удастся создать технологии для «очувствления» роботов.

Еще одним применением открытия нобелевских лауреатов может стать, по мнению руководителя лаборатории биофака МГУ, «создание мультимодальной, то есть для всех органов чувств, виртуальной реальности».

Ранее сообщалось о том, что «нобелевку» по медицине получили два американца за открытие рецепторов температуры и прикосновений — Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Ардем Патапутян из Института Скриппса. «Лауреаты идентифицировали критически важные недостающие звенья в нашем понимании сложной взаимозависимости между нашими ощущениями и окружающей средой», — отмечается в заявлении Нобелевской ассамблеи.

5 октября в ходе онлайн-трансляции представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2021 год. Ими стали итальянец Джорджо Паризи, японец Сюкеро Манабу и немец Клаус Хассельман.