Лукашенко сравнил себя с британским премьером из-за проблем с поставками сахара

Лукашенко сравнил себя с Джонсоном и предостерег правительство от сбоев в поставках сахара

Правительство не должно допустить перебоев в поставках сахара и других продуктов первой необходимости, так как в Белоруссии не наблюдается проблем с их запасами на складах. Об этом предостерег президент страны Александр Лукашенко на совещании о ходе сельскохозяйственных работ, передает БЕЛТА.

По словам главы государства, задержка поставок из-за логистических ошибок вызывает у него крайнее удивление.

«Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, я же знаю, откуда ноги растут», — сравнил Лукашенко ситуацию в стране с топливным кризисом в Великобритании.

Он добавил, что в случае, если поставки сахара будут вновь задерживаться или цена на продукт возрастет для потребителей, он будет вынужден принять меры в отношении членов правительства, ответственных за сельскохозяйственные работы.

В сентябре сообщалось, что слишком высокие цены на картофель в Белоруссии привели к тому, что впервые в своей истории республика начала закупать продукт за рубежом даже во время сбора урожая. Ранее, за первые семь месяцев 2021 года, экспорт картофеля из Белоруссии упал в 3,5 раза, а импорт вырос на 40 процентов по сравнению с тем же периодом год назад. Главным поставщиком оказалась Украина, откуда ввезено 15,5 тысячи тонн.

Ранее совет министров Белоруссии запретил на полгода вывоз из страны зерновых, в том числе пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса. Причем поставлять их запрещено даже партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).