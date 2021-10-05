Отели в Турции оказались под угрозой закрытия по одной причине

Нехватка квалифицированных кадров в туристическом секторе Турции может представлять угрозу для работы многих отелей. Такую причину возможного закрытия гостиниц назвал президент Ассоциации отельеров и инвесторов Кушадасы (KODER) Тасеттин Озден, пишет Turizm Ajansı.

По мнению эксперта, дефицит квалифицированного персонала в турецких отелях, который увеличивается с каждым годом в течение последних 10 лет, может представлять собой угрозу для всей туристической отрасли. Отток сотрудников также усугубила пандемия коронавируса, во время которой гостиницы республики были вынуждены закрыться и на время прекратить работу.

Президент ассоциации считает, что как персонал отелей и заведений общепита переходит в другие сферы с более высокой зарплатой, так и владельцы гостиничного и ресторанного бизнеса могут однажды поменять профессию. По его словам, усиливающаяся нехватка квалифицированных кадров и игнорирование проблемы государством только ускорит этот процесс.

Ранее в октябре россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле Турции и сравнила его с базаром. Так, у девушки вызвали раздражение палатки, в которых для туристов продавались молочные коктейли, десерты, сладости, сувениры, игрушки и «всякая всячина».