Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле Турции и сравнила его с базаром

Туристка из России заплатила 17 тысяч рублей за 3 дня в пятизвездочном отеле Турции

Российская туристка, вернувшаяся отдыхать в пятизвездочный отель Турции спустя 11 лет, разочаровалась в своем выборе и сравнила гостиницу с базаром. О своих впечатлениях девушка рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что приехала с мужем отмечать годовщину брака в этот отель неслучайно, так как 11 лет назад они с супругом познакомились в этом месте. Трехдневное проживание обошлось паре в 17 тысяч рублей. Россиянке понравился номер и территория гостиницы, однако девушка заметила «нехорошее» отношение персонала к некоторым постояльцам.

«В этом отеле явно было разделение по национальностям. Сразу видно — к европейцам тут относятся лучше», — считает туристка.

Несмотря на разнообразие блюд, которое вначале порадовало россиянку, вкус еды она назвала «отвратительным». Также автор блога посоветовала не заказывать напитки в этом отеле, а алкоголь покупать с собой. «Салат невкусный, курица невкусная. Не соленое, не перченое, никакое! Обычно в отелях наоборот все очень острое», — пожаловалась туристка.

Помимо прочего, раздражение у путешественницы вызвали палатки, в которых для туристов продавались молочные коктейли, десерты, сладости, сувениры, игрушки, и «всякая всячина». «Днем почти все закрыто, а к вечеру это все открывается, и кажется, как будто ты не в отеле "пять звезд", а на турецком базаре! Платно все! Если бы мы отдыхали с детьми, то нам пришлось бы потратить там кругленькую сумму денег!» — отметила россиянка.

Ранее в сентябре россиянка побывала в люксовом отеле Турции и назвала его «застрявшим в 2000-х». Так, больше всего ее отпугнул запах колбасы из мини-бара и недобросовестная работа горничной.