Россиянка побывала в люксовом отеле Турции и назвала его «застрявшим в 2000-х»

Российская туристка побывала в люксовом пятизвездочном отеле Турции и описала его словами «застрял в 2000-х». Впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница отметила, что при заселении ей бесплатно повысили категорию номера со «стандарта» на «семейный», тем не менее особых улучшений она не заметила. Больше всего ее отпугнул запах колбасы из мини-бара и недобросовестная работа горничной.

Помимо прочего, россиянка отметила и другие минусы отеля. Например, выбор блюд в ресторане она назвала «скромным», также ее возмутили грязная посуда, неопрятный вид официантов и грязь на столах и полу.

«Туристам разрешили накладывать еду самостоятельно. Люди тут же начали трогать еду (надо ведь пощупать каждый персик, прежде чем найти тот самый), зачастую забывая о перчатках. И, конечно, никто не носит маски», — пожаловалась туристка.

По мнению россиянки, так как расцвет отеля пришелся на 2011 год, в настоящий момент его владелец «расслабился». Так, автор блога заметила, что у гостиницы нет соцсетей, а «качественный ремонт явно не делали со дня открытия». Тем не менее девушка вспомнила, что ситуация немного изменилась в лучшую сторону, когда на работу вышла другая смена персонала.

«Еда была вкусной и разнообразной, тарелки и полы чистыми. Я будто в другой отель попала! Но через два дня все вернулось на круги своя», — поделилась разочарованием россиянка.

Ранее в сентябре эта же туристка назвала уместные случаи для чаевых в турецких отелях. Так, путешественница отметила, что чаевые это «дело добровольное». Тем не менее девушка считает, что любой сотрудник отеля будет рад получить дополнительное вознаграждение за свой труд от постояльцев.