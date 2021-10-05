Диетолог раскрыла способ сбросить 40 килограммов без спорта и отказа от сахара

Диетолог из Индии сбросила 40 килограммов без занятий спортом и отказа от сахара и раскрыла способ успешного похудения. Об этом сообщает India News.

38-летняя Кхьяти Рупани рассказала, что столкнулась с лишним весом еще в детстве. Когда индианка выросла, она решила отучиться на диетолога, и в 21 год получила должность главного диетолога в больнице в Мумбаи. Вскоре после того, как девушка вышла замуж, она заметила, что ее месячные стали нерегулярными, а вес начал стремительно расти — за год она набрала 14 килограммов и стала весить 70 килограммов.

Тогда Рупани обратились к врачу, который диагностировал у нее синдром поликистозных яичников. Индианка хотела забеременеть, но при этом она была против гормонотерапии, и поэтому решила попробовать помочь себе с помощью диеты. За три месяца она похудела на 12 килограммов. В итоге женщина родила ребенка, стала весить 96 килограммов и захотела кардинально поменять образ жизни и рацион, при этом не изнуряя себя тренировками и не отказываясь от любимой еды.

На завтрак она выпивала имбирный чай с небольшим количеством сахара и съедала крекер с хумусом, лепешку с лимонным курдом или тост с нежирным сыром и помидором. Рупани обедала овощным салатом без соли и овощным пряным супом-пюре, а после выпивала стакан молока. Во время перекуса она пила черный кофе и иногда ела индийское блюдо из нута и помидоров. За час до ужина женщина съедала фруктовый салат. В меню на ужин была многозерновая лепешка или рис с овощами. Перед сном Рупани перекусывала греческим йогуртом или орехами.

Индианка призналась, что она не любит спорт, поэтому ее физическая активность во время похудения ограничивалась прогулками на свежем воздухе.

Тем, кто хочет похудеть, Рупани рекомендовала пить больше воды, есть больше овощей и не убирать из рациона любимые продукты полностью. Она также советовала сделать здоровое питание простым — выбирать легкие рецепты, которые можно быстро приготовить из привычных продуктов.

Ранее сообщалось, что диетолог Симрун Чопра из индийского города Бангалор, штат Карнатака, сбросила 25 килограммов за пять месяцев. Индианка продолжала есть бургеры и лапшу.