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Россиянку захотели лишить собственного жилья из-за ошибки в 70 сантиметров

Администрация Краснодара потребовала снести дом местной жительницы из-за формальности
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Фото: предоставлено героиней материала

Жительница Краснодара рискует лишиться собственного дома из-за конфликта с соседями и администрацией города. Коттедж, который она приобрела почти десять лет назад, хотят снести. Формальный повод — он расположен слишком близко к соседскому, при этом у жителей близстоящего дома никаких претензий к женщине нет. Об этом она сама рассказала «Ленте.ру».

По словам россиянки, решение о сносе было вынесено заочно, об инициированном городской администрацией судебном процессе она ничего не знала. Третьей стороной в разбирательстве выступают соседи, которых не устраивает, что над их навесом проходит провод, по которому электричество поступает в дом женщины. Навес при этом был возведен уже после того, как проложили электричество, то есть соседи сами нарушили градостроительные нормы.

Женщина узнала о том, что коттедж потребовали снести, когда с ее счетов начали списывать средства за невыполнение судебного решения. Она добилась отмены этого решения, но местная администрация продолжила настаивать на своем. Чиновники утверждают, что повод для ликвидации здания один — оно построено «с нарушениями предельных параметров разрешенного строительства в части несоблюдения минимального отступа строения от границы смежного земельного участка — 0,8 метра вместо 1,5 метра». Таким образом, женщина рискует остаться без жилья из-за ошибки в 70 сантиметров, допущенной не ею и около десяти лет назад.

Общественный деятель из Краснодара Марина Репещук рассказала «Ленте.ру», что к ней обратились еще несколько семей, оказавшиеся заложниками имущественных разбирательств с краснодарской администрацией. «Администрация вообще не вникает в суть произошедшего несколько лет назад и просто-напросто выписывает предписания и добивается через суд сноса домов, — заявила Репещук. — Мы прекрасно понимаем, что тот район Краснодара, где проживают эти семьи, расположен недалеко от центра города, от улицы Красной. Это лакомый кусок для других желающих построить там жилье».

Подробности конфликта вокруг «нехорошего» дома и комментарий администрации Краснодара по поводу сложившейся ситуации — в материале «Ленты.ру».


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