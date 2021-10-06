МИД России прокомментировал высылку дипломатов ООН из Эфиопии

Россия призвала не драматизировать объявления персонами нон грата сотрудников ООН. Такое заявление на заседании Совета Безопасности сделала заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева. Об этом сообщает ТАСС.

Она выразила сожаление по поводу принятого эфиопскими властями решения выдворить семь дипломатов Организации объединенных наций, и подчеркнула, что это не будет способствовать разрешению гуманитарного кризиса в стране. При этом, она заявила, что Россия рассчитывает на взаимоуважительный диалог Эфиопии и секретариата ООН, который поможет восстановить доверие и разрешить противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения.

1 октября Эфиопия выслала семь высокопоставленных чиновников ООН из страны, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела. По мнению эфиопских властей, сотрудники международной организации выходили за рамки своих обязанностей. Дипломатам дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Это спровоцировало международный скандал, результатом которого может стать наложение санкций на африканскую страну.

