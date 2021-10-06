Папа Римский прокомментировал доклад о насилии в католической церкви Франции

Папа Римский Франциск призвал католиков Франции стать ответственными за безопасность церкви на фоне скандала, вызванного публикацией отчета о систематическом насилии во французской католической церкви. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Понтифик заявил, что опечален действиями французского духовенства, участвовавшего в насилии над детьми. Он признался в стыде за церковь из-за ее неспособности ставить жертв преступлений в центр своих забот.

Глава католиков прокомментировал доклад и указал на необходимость для духовенства продолжать работу, чтобы не допустить повторения подобного. Папа предложил свою поддержку французским священникам, чтобы они выдержали «это тяжелое, но здоровое испытание».

Ранее стало известно, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей и призывали жертв хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.