Россиянам напомнили правила посещения Грузии

Российским туристам напомнили о действующих в Грузии ограничениях во время пандемии

Россиянам, собирающимся посетить Грузию, напомнили несколько правил для путешествия по стране. Об ограничениях, действующих в республике во время пандемии коронавируса, пишет E1.RU.

В первую очередь отмечается, что добраться до страны воздушным транспортом или через наземную сухопутную границу напрямую из России возможно лишь при условии наличия веских оснований. Например, если это поездка к близким родственникам, лечение, работа или учеба. В остальных случаях подойдут рейсы с пересадкой. При этом необходимо уточнить правила транзита через другую страну.

Привитые «Спутником V» туристы могут въехать в Грузию с сертификатом вакцинации: страна признает российский препарат. Остальным путешественникам придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. Помимо этого, также необходимо сделать повторный анализ на третий день после приезда в страну и показать его на обратном пути в аэропорту. Стоимость медицинской процедуры около 60-150 лари (около 1,4-3,5 тысячи рублей).

В общественных заведениях Грузии сохраняются требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Тем не менее, по наблюдениям корреспондентов издания, местные жители придерживаются этих правил только в крупных городах. В частности, в Тбилиси или Кутаиси. В отдаленных и горных районах ситуация более «расслабленная».

Ранее, в сентябре, россиянка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт. Девушка побывала в Аланье и Батуми и рассказала о плюсах и минусах сервиса, питания и местных развлечений.