Американцы разорвали миллионный контракт с ливийским фельдмаршалом Хафтаром

Американские политики — бывший конгрессмен-республиканец Роберт Ливингстон и политический консультант Лэнни Дэвис — разорвали миллионный контракт с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Они обещали предоставить ему услуги лоббирования в правительстве США, чтобы у политика были шансы победить на выборах президента Ливии. Об этом пишет издание LibyaObserver.

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Ливингстон и Дэвис сами уведомили Минюст США о том, что контракт с Хафтаром разорван. Причины произошедшего неизвестны.

Telegram-канал «Сезон хамсинов» назвал возможные причины произошедшего. С одной стороны, лоббисты могли прекратить сотрудничество с ливийцем из-за того, что не дождались его реакции на развитие электорального процесса в стране. Кроме того, он не высказывался в защиту прав человека — то есть не выполнил условия контракта.

С другой стороны, контракт могли разорвать из-за принятия «Закона о стабилизации Ливии» в палате представителей США. Согласно документу, против ливийских и иностранных физических и юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека, будут предусмотрены санкции. К списку преступников относится и сам Хафтар.

Заявку на лоббирование интересов Хафтара подали в сентябре 2021-го. Ливийский фельдмаршал должен был заплатить один миллион долларов за услуги Ливингстона и Дэвиса. В свою очередь, они должны были заниматься организацией визита командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) в Вашингтон и его встреч с официальными лицами, в том числе, вероятно, и с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.