В Крыму обвинили Киев в обмане ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обвинила украинские власти в том, что они на протяжении нескольких лет обманывают ООН. По ее словам, говоря о так называемой агрессии России в республике и выставляя свою страну жертвой, они не обращают внимания на ущерб, который Киев нанес полуострову водной, продовольственной и энергетической блокадой. Ее цитирует РИА Новости.

«Крымская платформа» показала, как международные институты защиты прав человека становятся бесполезными, сказала Гридчина. Так, по ее утверждению, Киев заявил, что хочет защищать права жителей полуострова. «Но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан, проблемах, которые создала Украина, нарушив базовые права человека. Именно с нарушения базовых прав начинаются глобальные изменения к худшему. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона крымчан почувствовали на себе это», — отметила глава украинской общины республики.

Она добавила, что Крым пережил пять устроенных Украиной блокад, среди которых экономическая, водная, транспортная, энергетическая и информационная.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что Украина до конца 2021 года внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленные резолюции о ситуации в Крыму.

