Кулеба назвал Украину и Польшу одной командой

Кулеба заявил, что Украина и Польша действуют как одна команда по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Укринформ» назвал Киев и Варшаву одной командой.

По словам Кулебы, между президентами Польши и Украины установился хороший контакт, есть много общих вопросов и общих успехов. «Я хочу отметить нашу координацию по вопросам "Северного потока-2". В этом контексте мы действуем как одна команда, и это очень важно», — заявил глава МИД.

В сентябре посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал избавиться от границ между двумя странами. «Например, граница существует между странами-членами Европейского союза — но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского союза», — сказал дипломат.

В свою очередь министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что стране требуется 200 миллиардов долларов инвестиций, чтобы достичь уровня экономического развития Польши.