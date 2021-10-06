Владимир Машков отказался от думского мандата

Российский актер Владимир Машков отказался принимать место в Государственной Думе, которое ему досталось по итогам выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Машков баллотировался от «Единой России» и открывал партийное мероприятие 19 сентября, посвященное итогу выборов. Отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст его мандат директору государственного музея имени Пушкина Евгению Богатыреву.

4 октября стало известно о намерении ЦИК передать мандат директора Государственного театра наций Марии Ревякиной народному артисту России Владимиру Машкову. До этого сообщалось, что актер не получил депутатский мандат по итогам выборов. Источник в партии «Единая Россия» сообщал, что «до Владимира Львовича очередь не доходит».