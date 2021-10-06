В России задумали по-новому поддержать кредитование бизнеса

Министерство экономического развития России решило увеличить количество региональных гарантийных организаций (РГО), которым полагаются субсидии на софинансирование затрат по поручительствам, следует из проекта постановления правительства (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Речь идет об организациях, которые выступают поручителями для малого и среднего бизнеса при получении кредита. Субсидия направлена на возмещение затрат по требованиям банка к заемщику в том случае, если он обязательств не исполняет.

Министерство задумало поменять систему финансирования в расчете на то, что объемы поддержки бизнесу станут больше. По оценкам Минэкономразвития, РГО, которые переведут на новый механизм, нарастят свой портфель в полтора-два раза. В результате вырастет и объем кредитов, которые будет привлекать бизнес с поручительством таких РГО, оценивают в ведомстве.

Сам механизм субсидирования выплат по требованиям заработал в 2021 году для РГО с гарантийным капиталом от 700 миллионов рублей, а теперь его предполагается распространить на организации с капиталом от 600 миллионов рублей. В результате средства будут полагаться 24 гарантийным организациям, сейчас механизм касается 17 РГО.

Из проекта также следует, что субсидии будут распределяться с учетом рангов гарантийных организаций, которые будет присваивать «Корпорация «МСП». Если РГО получит низкий ранг, то финансирования из бюджета ей не выделят. Объем предоставляемых субсидий же будет зависеть от оценки показателей эффективности региональных гарантийных организаций, говорится в пояснительной записке к проекту.