В России предложили приостановить судебное преследование медиков из-за COVID-19

В России призвали установить мораторий на судебное преследование медиков по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом. С такой инициативой выступила Российская Национальная медицинская палата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В Нацмедпалате заявили, что введение моратория «пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность — лечить людей».

В организации отметили, что на данный момент судебных дел, которые связаны с лечением COVID-19, пока незначительное количество, однако некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда.

В пресс-службе добавили, что лечение ковидных больных — это военная ситуация, а также, что нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года медики попросили президента России Владимира Путина ввести мораторий на уголовные дела против них до конца пандемии коронавируса. Врачи совместно с юристами написали открытое письмо президенту.

Речь шла о статьях, которые предусматривают наказание за смерть человека по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине, а также за неоказание помощи пациенту и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Также врачи попросили приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий, производство, хранение, перевозку, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности.