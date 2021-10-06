Синоптик предупредил москвичей о рекордной «барической горе»

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления, который называют «барической горой». Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Ее слова приводит РИА Новости.

«Барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба», — предупредила Волосюк. Предыдущий максимум для этого дня наблюдался в столице 6 октября 2014 года. Он составил 766,6 миллиметра.

Уже пятый день подряд на территории европейской части России атмосферное давление превышает норму на 20-22 единицы, это связано с антициклоном. Он ослабится в середине недели.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева раскрыла способы пережить высокое атмосферное давление. По ее словам, в такие дни поможет отдых и контрастный душ, последний — если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, у которого ухудшилось самочувствие. Эксперт посоветовала не перенапрягаться.