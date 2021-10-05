Кардиолог раскрыла способы пережить высокое атмосферное давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с «Москвой 24» раскрыла способы, как пережить высокое атмосферное давление. По ее словам, в такие дни поможет отдых и контрастный душ, последний – если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, у которого ухудшилось самочувствие.

Эксперт посоветовала не перенапрягаться, позволить себе передышку. «Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты», — объяснила она.

Также полезно пить травяные сборы, добавила Маршинцева. Привести давление в норму помогут листья брусники, которые нужно заварить и пить вместо чая.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в ближайшие пять дней из-за рекордно высоких показателей атмосферного давления жителей столицы ждет «барическая гора». Давление достигнет максимальных показателей ко вторнику следующей недели — оно составит 768 миллиметров ртутного столба.

