Автор песен «Тату» назвал конфликт с солистками «омерзительным предательством»

Композитор и автор песен «Тату» Сергей Галоян прокомментировал конфликт с участницами группы — Леной Катиной и Юлией Волковой. Об этом сообщает «Собеседник».

Галоян заявил, что есть маленький шанс на примирение с солистками коллектива. «Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее», — отметил он.

По словам продюсера, дуэт «Тату» сможет воссоединиться, если у него будут новые синглы или альбом. Он назвал сложившуюся ситуацию «омерзительным предательством», на которое люди готовы идти ради денег. При этом композитор не уточнил, о ком именно идет речь.

Как рассказал Галоян, он сам предлагал артисткам принять участие в организованном им трибьюте «Тату». Продюсер утверждает, что исполнительницы отказались и начали отговаривать от участия других музыкантов.

Ранее участница «Тату» Лена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта. Как рассказала певица, в нем примет участие как она сама, так и Юлия Волкова. Кроме того, исполнительница упомянула о планируемом сериале про группу.

После этого Сергей Галоян запретил Катиной исполнять десять песен из репертуара поп-группы. Под запрет попали такие хиты, как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Композитор подчеркнул, что в противном случае он обратится в суд.