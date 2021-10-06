Российские заключенные пожаловались в Конституционный суд на обнуление срока

Более 240 осужденных из колоний Омска, Томска и Новосибирска обратились с жалобой к председателю Конституционного суда (КС) России Валерию Зорькину на практику обнуления условно-досрочного освобождения (УДО) при замене наказания и просят пересмотреть механизм пересчета сроков на открытых слушаниях, чтобы «восстановить справедливость». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольгу Подоплелову.

Поводом для жалобы стало дело Ильи Ерехинского, которого Кингисеппский городской суд приговорил к 4,5 года лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В 2019 году Тосненский городской суд заменил ему наказание на принудительные работы — осужденные проживают и трудятся в специальных исправительных центрах.

Ерехинский после отбытия положенных по закону двух третей срока подал ходатайство об УДО, однако суд ему отказал в прошении, указав, что после замены наказания срок, необходимый для УДО, отсчитывается заново — с первого дня принудительных работ. Верховный суд России также признал законным обнуление УДО, после чего Ерехинский подал жалобу в КС. Его поддержали другие осужденные.

В своем письме Зорькину они пишут о необходимости «восстановить справедливость» и «не отнимать право на возможность скорейшего возвращения домой», так как по их мнению, они не должны повторно «заслуживать» УДО и заменой наказания на более мягкое «уже доказали, что готовы стать достойными представителями общества».

В России работают 17 исправительных центров и 70 изолированных участков, в которых находятся 5,5 тысячи осужденных к принудительным работам. По данным ФСИН, почти 200 тысяч заключенных вправе просить о переводе на принудительные работы.