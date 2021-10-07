В России допустили создание нового флота

В России допустили создание в составе Военно-морского флота (ВМФ) нового флота — Арктического, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в военно-морской сфере.

«Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», — заявил собеседник.

По его словам, «инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов», что позволит последним «сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению».

В мае заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», обеспечивающее безопасность российской части Арктики, в случае войны с Военно-морскими силами (ВМС) США, будет уничтожено.