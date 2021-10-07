ЕР утвердила состав фракции в Госдуме VIII созыва в количестве 324 человек

«Единая Россия» утвердила состав фракции нового созыва Госдумы в количестве 324 человек

Партия «Единая Россия» утвердила состав фракции Государственной Думы VIII созыва в количестве 324 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале политической силы.

Уточняется, что в состав фракции вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова.

По словам члена высшего совета ЕР Владимира Васильева, во время организационного собрания фракции двое избранных от партии депутатов Александр Авдеев и Ольга Баталина отказались от мандатов из-за кадровых назначений.

Ранее стало известно, что Владимира Васильева избрали главой фракции «Единой России» в Государственной Думе VIII созыва. Его кандидатуру предлагал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отмечал, что опыт Васильева «говорит сам за себя». Кроме того, политик пользуется доверием президента России.