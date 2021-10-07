Дано официальное определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала официальное определение постковидного синдрома. Результаты исследования экспертов опубликованы на сайте организации.

Специалисты методом «Дельфи» в ходе двух раундов опросили 460 исследователей, пациентов, экспертов и сотрудников ВОЗ в разных странах мира, в том числе в России. Каждому участнику предлагалось анонимно заполнить опросник из 45 пунктов. Консенсус по тому или иному пункту достигался в случае, если 70 процентов участников выставляли от семи до девяти баллов по шкале Лайкерта, оценивающей степень согласия с утверждением.

«Постковидное состояние обычно возникает у людей с подозреваемой или подтвержденной коронавирусной инфекций через три месяца после заражения COVID-19. Его симптомы длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены иным диагнозом», — гласит итоговое определение. Среди наиболее распространенных симптомов, которые могут изменяться или появляться через некоторое время, называется усталость, затруднение дыхания, затуманенное сознание. Постковидное состояние может как возникать с момента заражения коронавирусной инфекцией, так и сохраняться после выздоровления.

Ранее исследователи из Австралии показали, что постковидный синдром у детей и подростков в отличие от взрослых редко длится больше 12 недель.

