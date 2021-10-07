Власти российского региона заявили о «катастрофе» с водой на нижней Волге

Низкий уровень воды в водозаборах может привести к полному прекращению водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, заявили в пресс-службе губернатора региона, пишет РИА Новости.

Как отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ вода сбрасывается недостаточно. Из-за этого в некоторых населенных пунктах ограничена подача воды. Проблемы есть в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах. Она может коснуться около 60 тысяч жителей региона.

«Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка», — подчеркнули власти российского региона. Четыре паромные переправы ограничили работу. Из-за мелководья около 4,5 тысячи рыбаков не смогли выйти на промысел. По мнению властей, вымораживание воды реках и водохранилищах, обнаженных северными сгонными ветрами, может привести к заморным явлениям. «Как люди переживут зиму в этой ситуации — серьезный вопрос», — спрогнозировал Богомолов.

В начале апреля несколько десятков тысяч жителей города Новотроицка Оренбургской области остались без горячего и холодного водоснабжения. Из-за масштабов аварии на территории муниципального образования был введен режим чрезвычайной ситуации.