Цены на билеты в российские кинотеатры побили шестилетний рекорд

РБК: средняя цена на билет в кино достигла почти 305 рублей и обновила шестилетний рекорд

Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах за прошедшую неделю достигла почти 305 рублей. На подобном уровне цены находились только в декабре 2015 года в канун новогодних праздников. По мнению экспертов, это не финальные показатели, передает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года средняя стоимость билета побила почти шестилетний рекорд, обновив его до уровня в 304,8 рубля. За семь дней кинотеатры в стране посетили 5,1 миллиона человек. Более высокий показатель в 7,4 миллиона зрителей заметили только на прошлые новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 6 января 2021.

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Предыдущий рекорд по стоимости билета в кино зафиксировали в 2015 году. В преддверии новогодних праздников, с 17 по 23 декабря средняя цена за билет составила 309,3 рубля.

Представитель сети кинотеатров «Люксор» заявил, что ценовая политика определяется финансовым состоянием граждан в каждом конкретном регионе. По его словам, максимальная средняя цена билета в сентябре составила 320 рублей, а минимальная — 160 рублей. Эксперты предполагают, что стоимость билетов возрастет к Новому году и в дальнейшем будущем.

Ранее стало известно, что крупнейшая в мире сеть кинотеатров станет принимать криптовалюту. AMC Entertainment планирует обеспечить все свои кинотеатры необходимыми технологиями для приема биткоина.